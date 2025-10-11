Ценности
58-летняя Николь Кидман раскрыла секрет красоты

58-летняя актриса Николь Кидман спит на шелковой подушке ради красоты
Мария Винар

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Австралийская актриса Николь Кидман раскрыла секрет красоты. Соответствующее интервью публикует журнал Harper's Bazaar.

По словам звезды, она очень любит ухаживать за кожей. «Я всегда умываюсь, потому что мне нравится, когда она увлажнена. Обожаю отшелушивать ее, а потом наносить увлажняющий ночной крем», — рассказала знаменитость.

Кроме того, Кидман уточнила, что предпочитает спать на шелковой подушке. «А еще я надеваю маску для сна. Знаю, что это некрасиво», — с иронией отметила она.

Ранее сообщалось, что Кидман кардинально сменила имидж после развода с музыкантом и певцом Китом Урбаном. Актриса продемонстрировала новый образ на показе Chanel, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

