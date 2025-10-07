Ценности
Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

Актриса Кидман посетила показ Chanel с челкой после развода с певцом Урбаном
Мария Винар

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Актриса Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода с музыкантом и певцом Китом Урбаном. Об этом сообщает People.

58-летняя звезда «Плохой девочки» посетила показ люксового бренда Chanel, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Кидман предстала перед камерами с нюдовым макияжем, легкими локонами и прямой челкой.

Знаменитый парикмахер Адир Абергель, который работал над новым образом знаменитости, рассказал, что вдохновился модой 1970-х годов. «Представьте себе мягкую фактуру, живое движение и эту культовую небрежность француженок», — сказал он в интервью изданию.

О разладе в семье Кидман и Урбана стало известно 30 сентября. Источники TMZ сообщили, что пара живет раздельно с начала лета. Решение о расставании принял музыкант. Сообщается, что сама актриса не хотела этого и пыталась спасти брак.

