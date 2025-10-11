Мир
04:33, 11 октября 2025Мир

Аналитик объяснил мрачные заявление Запада о России

Аналитик Меркурис: Заявления США и ЕС о России связаны с недостатками ВПК Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что все мрачные заявления политиков США и Евросоюза, что Европа находится в состоянии войны с Россией, связаны с недостатками военно-промышленного комплекса (ВПК) Запада. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис отметил, что ни американцы, ни европейцы с начала спецоперации на России на Украине так и не решили проблему с высококачественным хлопковым волокном, который требуется для производства взрывчатки для снарядов.

«И я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связано с этим», — объяснил он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил, почему в адрес России со стороны Евросоюза звучит агрессия. По его мнению, европейские политики поступают таким образом для укрепления своих позиций в ЕС.

