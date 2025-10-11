Арестованный в России французский велосипедист намеревался побить мировой рекорд

Француз Сехили: Хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде

Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы, совершал велотур от Лиссабона до Владивостока. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Спортсмен пояснил, что хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Владивосток должен был стать конечной точкой, так как там завершил свой тур предыдущий рекордсмен, уточнил он.

Выбранный маршрут включал в себя 17 стран, среди которых Турция, Китай и Монголия. За два месяца французу предстояло преодолеть более 16 тысяч километров.

Велосипедист добавил, что увлекся велоспортом во времена своей работы курьером. Тогда он понял, что ездит довольно быстро и может участвовать в велогонках.

Ранее стало известно, что суд отказался удовлетворить жалобу Сехили. Его защита пыталась оспорить решение об избрании ему меры пресечения в виде 30 суток заключения под стражей. Спортсмен был задержан в Приморье в сентябре.

