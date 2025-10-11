Спорт
21:31, 11 октября 2025Спорт

Аршавин раскрыл размер трат на алименты

Аршавин: Сейчас отдаю более половины своего дохода на алименты
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл, сколько денег тратит на выплату алиментов на содержание детей, родившихся в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. Его слова приводит Sport24.

По словам Аршавина, он отдает более половины от своего заработка на алименты. «На данный момент я плачу более 50 процентов своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь я плачу еще и на последнего ребенка», — заявил он.

Ранее Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 годы, однако не регистрировали свой брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

