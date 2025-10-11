Мир
22:51, 11 октября 2025

Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Иранские власти отложили выполнение соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенное в Египте. Таким образом, Тегеран прекратил сотрудничество с агентством, рассказал глава МИД страны Аббас Аракчи журналистам, пишет РИА Новости.

«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», — отметил он.

Также Аракчи подчеркнул, что любой запрос со стороны МАГАТЭ о продолжении взаимодействия сначала будет рассмотрен Высшим советом национальной безопасности Ирана.

20 сентября сообщалось, что Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана.

Ранее МАГАТЭ и Иран согласовали возобновление инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в начале сентября, до этого сотрудничество было приостановлено после ударов Израиля и США по Ирану.

