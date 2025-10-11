Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

Тегеран решил прекратить сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

Иранские власти отложили выполнение соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенное в Египте. Таким образом, Тегеран прекратил сотрудничество с агентством, рассказал глава МИД страны Аббас Аракчи журналистам, пишет РИА Новости.

«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», — отметил он.

Также Аракчи подчеркнул, что любой запрос со стороны МАГАТЭ о продолжении взаимодействия сначала будет рассмотрен Высшим советом национальной безопасности Ирана.

20 сентября сообщалось, что Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана.

Ранее МАГАТЭ и Иран согласовали возобновление инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в начале сентября, до этого сотрудничество было приостановлено после ударов Израиля и США по Ирану.