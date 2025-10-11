Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 11 октября 2025Россия

Кадыров заявил о попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области

Кадыров: ВСУ попытались атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать позиции «Ахмата» в направлении села Алексеевка в Сумской области. Информацию об этом в субботу, 11 октября, опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Они наверняка думали, что наши воины ночью не бдят и что можно спокойно двигаться в направлении российских позиций», — написал Кадыров. Аэроразведка и воздушное патрулирование территории нарушили эти планы, отметил он, по военным сработал гексокоптер.

В середине сентября глава Чечни информировал о том, что бойцы успешно наступают на позиции украинских сил в районе Малой Токмачки. Операция была осуществлена согласно ранее составленному плану атаки, уточнил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы подразделения могут оставить свои позиции лишь в одном случае — если «уйдут на небо». У подчиненных есть установка стоять до конца, добавил он, подчеркнув, что ни одного входившего в зону его ответственности участка спецназ еще не оставил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский чиновник пытался сбежать от силовиков с костылями из золота

    Жулин назвал главную ошибку украинцев

    Популярный российский производитель Омега-3 оправдался за качество продукции

    Стало известно о смерти актера из сериалов «Невский» и «Условный мент»

    В центре европейского города открыли огонь и ранили людей

    В Нотр-Даме нашли записку с предупреждением о резне и одной просьбой

    Кадыров заявил о попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области

    В Госдуме высказались об анонсированном Путиным новом оружии фразой «мощнее "Орешника"»

    Украина опубликовала список связанных с «российской имперской политикой»

    Орбан начал сбор подписей против военных планов ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости