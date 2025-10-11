Кадыров: ВСУ попытались атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать позиции «Ахмата» в направлении села Алексеевка в Сумской области. Информацию об этом в субботу, 11 октября, опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Они наверняка думали, что наши воины ночью не бдят и что можно спокойно двигаться в направлении российских позиций», — написал Кадыров. Аэроразведка и воздушное патрулирование территории нарушили эти планы, отметил он, по военным сработал гексокоптер.

В середине сентября глава Чечни информировал о том, что бойцы успешно наступают на позиции украинских сил в районе Малой Токмачки. Операция была осуществлена согласно ранее составленному плану атаки, уточнил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы подразделения могут оставить свои позиции лишь в одном случае — если «уйдут на небо». У подчиненных есть установка стоять до конца, добавил он, подчеркнув, что ни одного входившего в зону его ответственности участка спецназ еще не оставил.