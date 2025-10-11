Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:07, 11 октября 2025Путешествия

Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиаперелетов в США

Карасин: Переговоры об авиаперелетах в США могут продлиться до конца октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, рассказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, это один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности российских посольств и генеральных консульств на территории Соединенных Штатов.

«Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября», — подчеркнул он.

Ранее Россия сделала конкретные предложения США по возобновлению прямого авиасообщения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    В Одессе ухудшился доступ в интернет после удара по подстанции и отключения света

    Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиаперелетов в США

    Обломки беспилотника рухнули на жилые дома в российском городе

    Несколько беспилотников сбили над российским регионом

    Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины на товары из Китая

    В России провели огневые испытания первой ступени новой ракеты

    Стоимость биткоина упала ниже 105 тысяч долларов впервые с 24 июня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости