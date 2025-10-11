Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиаперелетов в США

Карасин: Переговоры об авиаперелетах в США могут продлиться до конца октября

Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, рассказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, это один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности российских посольств и генеральных консульств на территории Соединенных Штатов.

«Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября», — подчеркнул он.

Ранее Россия сделала конкретные предложения США по возобновлению прямого авиасообщения.