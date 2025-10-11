Над российским регионом сбили несколько беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников над Ростовской областью

Вечером 10 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать Ростовскую область с применением беспилотников. Атаки были отражены средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что попытки атаковать российский регион предпринимались в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область.