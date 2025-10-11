Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:53, 11 октября 2025Россия

Нарышкин назвал важный для будущего страны учебный предмет

Нарышкин заявил о важности подготовки историков в приграничных районах страны
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

От качества преподавания истории России в вузах во многом зависит будущее страны. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО) и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

В видеообращении, адресованном участникам Национального форума преподавателей истории, Нарышкин отметил, что улучшение качества преподавания этого курса остается важной задачей для государства. История России выполняет центральную роль в передаче молодежи духовных ценностей и является одной из ключевых дисциплин, влияющих на мировоззрение, заключил он.

Представители РИО совместно с Минобразования предпринимают множество усилий для эффективного распределения контрольных цифр приема в вузы страны, добавил председатель Российского исторического общества. Важно, чтобы уже существующее число бюджетных мест на такие специальности не уменьшалось, а историков готовили во всех субъектах РФ, включая приграничные регионы, подчеркнул он. В фокусе внимания государства, по словам Нарышкина, присутствует также улучшение уровня знаний истории у тех студентов, кто учится не на исторических направлениях.

Ранее стало известно о введении в российских школах новой оценки с 1 сентября. Сразу в семи регионах России в рамках эксперимента ввели выставление оценок за поведение школьников (до 8-го класса).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

    На Кубани за присвоение двух миллиардов рублей задержали главу района

    Байден начал новый курс лечения от рака

    В Ленобласти задержали главу района по делу о миллионной взятке

    Нарышкин назвал важный для будущего страны учебный предмет

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    Зеленский поговорил с Трампом и оценил его шансы завершить конфликт на Украине

    В России оценили последствия удара по британским офицерам в Чугуеве

    Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

    Пашинян включил песню Земфиры о любви и задумался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости