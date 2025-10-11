Нарышкин назвал важный для будущего страны учебный предмет

Нарышкин заявил о важности подготовки историков в приграничных районах страны

От качества преподавания истории России в вузах во многом зависит будущее страны. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО) и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

В видеообращении, адресованном участникам Национального форума преподавателей истории, Нарышкин отметил, что улучшение качества преподавания этого курса остается важной задачей для государства. История России выполняет центральную роль в передаче молодежи духовных ценностей и является одной из ключевых дисциплин, влияющих на мировоззрение, заключил он.

Представители РИО совместно с Минобразования предпринимают множество усилий для эффективного распределения контрольных цифр приема в вузы страны, добавил председатель Российского исторического общества. Важно, чтобы уже существующее число бюджетных мест на такие специальности не уменьшалось, а историков готовили во всех субъектах РФ, включая приграничные регионы, подчеркнул он. В фокусе внимания государства, по словам Нарышкина, присутствует также улучшение уровня знаний истории у тех студентов, кто учится не на исторических направлениях.

