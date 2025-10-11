Найденный мертвым известный украинский криптобизнесмен сотрудничал с ГУР

Mash: Найденный мертвым украинский криптобизнесмен Ганич сотрудничал с ГУР

Известный украинский криптобизнесмен, найденный 11 октября мертвым в Киеве, сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Криптопредприниматель Константин Ганич сотрудничал с Главным управлением разведки Украины. Он управлял средствами на сумму около 65 миллионов долларов (более 5,2 миллиарда рублей), из которых 10 миллионов долларов (более 812 миллионов рублей) были от ГУР», — говорится в публикации.

Уточняется, что криптопредприниматель не так давно потерял около 1,3 миллиона долларов (более 105 миллионов рублей) после закрытия одного из проектов. По информации Mash, позже ему удалось вернуть эти деньги инвесторам, однако бизнесмен начал получать угрозы.

11 октября стало известно об обнаружении тела украинского криптобизнесмена в его автомобиле в Киеве. Рядом был найден зарегистрированный на мужчину пистолет.