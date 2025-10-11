Операторы дронов ВСУ поменяли тактику

Операторы БПЛА ВСУ изменили тактику атак на покровском направлении в ДНР

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) изменили тактику атак на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск «Центр», Алексей, передает РИА Новости.

По его словам, украинские дроны начали сбрасывать боеприпасы без зависания в воздухе. Российский военнослужащий объяснил это тем, что армия РФ стала успешнее сбивать украинские беспилотники.

«В последний раз видели даже, как [украинский тяжелый беспилотник] "Баба-Яга" просто работала с бреющего полета без остановки. Не как раньше: зависла над целью, сбросила и ушла. Она просто сделала "нырок", сбросила свой груз, поднялась на высоту и ушла», — рассказал собеседник агентства.

