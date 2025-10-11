Передача Киеву бельгийских F-16 почти никак не отразится на боеспособности ВСУ

Бельгийские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») не смогут помешать продвижению Вооруженных сил России в зоне специальной операции (СВО). Передача Брюсселем данных самолетов Киеву никак не отразится на боеспособности украинских войск, заявляет Telegram-канал «Военная хроника».

В субботу, 11 октября, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна скоро получит от США истребители F-35, что позволит ей передать Украине F-16.

Авторы «Военной хроники» обратили внимание на то, что решение Бельгии о передаче самолетов Украине описывается как «переломный момент» в процессе полного перехода Воздушных сил Украины на авиацию стандарта НАТО. При этом они напомнили, что Брюссель не поставит воздушные суда Киеву, пока сам не получит F-35 от Вашингтона. Кроме того, развертывание истребителей на стороне ВСУ займет много времени. «При таких темпах полный переход с МиГ-29 и Су-27 на F-16 займет десятилетия. Например, для создания даже минимально эффективного флота в 50-60 истребителей (без учета прямых американских поставок) потребуется 17-30 лет», — говорится в сообщении. Там же подчеркивается, что данные обстоятельства делают цель полного перехода на технику Североатлантического альянса в ближайшем будущем трудно достижимой.

Летом 2025 года Франкен заявил, что Бельгия намерена передать Украине дополнительное вооружение на 100 миллионов евро и ускорить поставку истребителей F-16. При этом он не исключил отправки бельгийских войск на Украину после завершения конфликта.