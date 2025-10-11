Пакистанские военные погибли при столкновениях на границе с Афганистаном

Tolo News: Пять военных Пакистана погибли в ходе боев на границе с Афганистаном

Пять пакистанских военных погибли в ходе боев на границе с Афганистаном, еще двое были ранены. Об этом сообщает новостной портал Tolo News, ссылаясь на источники.

По его данным, в результате вооруженных столкновений, начавшихся вечером 11 октября, были разрушены два пакистанских поста безопасности на границе вдоль линии Дюранда.

Ранее стало известно об авиаударе афганских Военно-воздушных сил по пакистанскому городу Лахор. Представители движения «Талибан» заявили, что операция будет продолжаться до полного прекращения пограничной агрессии.