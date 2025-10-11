Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 11 октября 2025Мир

Пакистанские военные погибли при столкновениях на границе с Афганистаном

Tolo News: Пять военных Пакистана погибли в ходе боев на границе с Афганистаном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Firdous Parray / Global Look Press

Пять пакистанских военных погибли в ходе боев на границе с Афганистаном, еще двое были ранены. Об этом сообщает новостной портал Tolo News, ссылаясь на источники.

По его данным, в результате вооруженных столкновений, начавшихся вечером 11 октября, были разрушены два пакистанских поста безопасности на границе вдоль линии Дюранда.

Ранее стало известно об авиаударе афганских Военно-воздушных сил по пакистанскому городу Лахор. Представители движения «Талибан» заявили, что операция будет продолжаться до полного прекращения пограничной агрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород и опубликовал кадры из города

    Раскрыты последствия ночных ударов по Одесской области

    Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

    Европейский лидер примет участие в церемонии заключения соглашения по Газе

    В Германии рассказали об «аде» в зоне СВО

    На Западе сообщили о подготовке США ответных мер на ограничения Китая

    Болельщики устроили протест против Израиля во время футбольного матча

    Куба ответила на обвинения в участии в конфликте на Украине

    Опубликовано видео «дороги смерти» ВСУ возле Покровска

    Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военнослужащим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости