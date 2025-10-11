Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 11 октября 2025Мир

Премьер Канады отчитался о поддержке Украины

Премьер Канады Карни заявил о желании помогать Украине в защите энергосистемы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канада намерена помогать Украине в защите ее энергетической инфраструктуры. Об этом указано в заявлении канадского премьер-министра Марка Карни по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей для оказания поддержки в защите ее энергетической инфраструктуры, а также в обеспечении Украины достаточными объемами газа в преддверии зимы», — сказано в сообщении.

По словам Карни, Оттава уже предоставила Киеву финансовую поддержку в размере 12,4 миллиарда долларов, что является «самым большим финансовым взносом на душу населения среди стран G7». Канада также предоставила Украине военную помощь и продолжит закупать вооружение у США, чтобы укрепить украинскую систему противовоздушной обороны, отчитался премьер.

Ранее Карни обсудил с Зеленским вопрос поддержки Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Помимо этого, лидеры двух стран подняли вопрос гарантий безопасности Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии пригрозили Польше скандалом из-за «Северных потоков»

    Спецпосланник Трампа рассказал о цели визита в Газу

    Путин рассказал о любящих продукцию из России странах

    В ХАМАС назвали дату освобождения заложников

    Сафонов раскрыл важную для себя деталь в матче с Ираном

    Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем

    Премьер Канады отчитался о поддержке Украины

    Протестующие остались в Тбилиси после попытки штурмовать дворец президента

    Премьер Канады обсудил с Зеленским вопрос оказания поддержки Украине

    В МИД Ирана раскрыли содержание переданного Россией сообщения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости