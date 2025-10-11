Премьер Канады отчитался о поддержке Украины

Премьер Канады Карни заявил о желании помогать Украине в защите энергосистемы

Канада намерена помогать Украине в защите ее энергетической инфраструктуры. Об этом указано в заявлении канадского премьер-министра Марка Карни по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей для оказания поддержки в защите ее энергетической инфраструктуры, а также в обеспечении Украины достаточными объемами газа в преддверии зимы», — сказано в сообщении.

По словам Карни, Оттава уже предоставила Киеву финансовую поддержку в размере 12,4 миллиарда долларов, что является «самым большим финансовым взносом на душу населения среди стран G7». Канада также предоставила Украине военную помощь и продолжит закупать вооружение у США, чтобы укрепить украинскую систему противовоздушной обороны, отчитался премьер.

Ранее Карни обсудил с Зеленским вопрос поддержки Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Помимо этого, лидеры двух стран подняли вопрос гарантий безопасности Украине.