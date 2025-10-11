Пропавшая в тайге семья россиян изменила планы в последний момент

Потерявшиеся в тайге Усольцевы изначально планировали тантру вместо похода

Потерявшаяся вместе с мужем и дочерью в тайге Ирина Усольцева решила провести выходные в походе в последний момент. До этого она с мужем собиралась пойти на тантру, узнал Telegram-канал Kras Mash.

Усольцева работает психологом, в число ее увлечений входят ретриты и другие практики, выяснили журналисты. Изначально в ее планы на выходные входила тантра, но затем женщина передумала и предложила мужу пойти в поход, взяв с собой 5-летнюю дочь.

На протяжении 11 дней в тайге Красноярского края спасатели и волонтеры ищут пропавшую семью. Вместе с собакой породы корги они 28 сентября отправились в урочище Буратинка, откуда должны были вернуться в тот же вечер. С тех пор семья не выходила на связь, их автомобиль нашли брошенным у горного массива в поселке Кутурчин.

Эксперты уже выдвинули несколько версий того, что могло произойти с Усольцевыми. Речь может идти об их падении в ущелье, допустили они, либо о нападении диких зверей, но в таком случае в тайге нашли бы их вещи. В районе поисков в последние дни выпал снег, что осложнило поисковые работы.