Россиянам напомнили о перерасчете некоторых пенсий в ноябре

Депутат ГД Гаврилов: В ноябре произойдет автоматический перерасчет пенсий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT напомнил россиянам о перерасчете некоторых пенсий в ноябре.

Он отметил, что перерасчет происходит автоматически на основании данных ЕГАИС соцобеспечения, дополнительные документы предоставлять не нужно.

По словам депутата, для летных экипажей и работников угольной промышленности пенсии пересчитываются каждый квартал, в феврале, мае, августе и ноябре. Доплата зависит от стажа и вредности условий, минимальный стаж для мужчин и женщин составляет 25 и 20 лет, соответственно.

За каждый год сверх стажа начисляется один процент от среднемесячного заработка. В нобяре пенсии у этих категорий граждан вырастут на 2-5 процентов за счет коэффициента инфляции 1,076. Средняя прибавка составит 1,5-3 тысячи рублей.

Также прибавка ждет россиян, достигших 80 лет. Им полагается удвоенная фиксированная выплата к пенсии в размере 17815,40 рубля. Дополнительно к этой сумме начисляется надбавка за уход в размере 1314 рублей. Аналогичные доплаты предусмотрены для инвалидов I группы независимо от их возраста, напомнил Гаврилов.

Как показал опрос SuperJob, в среднем россияне считают, что размер достойной пенсии должен достигать 49,8 тысячи рублей в месяц.

    Все новости