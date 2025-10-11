Россиянам объяснили порядок действий при отравлении продуктами из доставки

Юрист Коростелев: Доказать отравление продуктами из доставки можно через видео

Видеосъемка процесса доставки может служить доказательством в случае, когда человек отравился некачественными продуктами. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на преподавателя кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Максима Коростелева.

По словам юриста, при этом важно фиксировать упаковку, условия передачи и внешний вид продукта до вскрытия. Скриншоты переписки с продавцом и службой поддержки также являются важными доказательствами, которые суд обязан принять к рассмотрению.

В случае отравления продуктами из доставки Коростелев посоветовал россиянам задокументировать все расходы, связанные с лечением и потерей дохода, и обратиться к продавцу. Если же последствия отравления серьезные и пострадало много людей, нужно написать заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру.

