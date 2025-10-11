Россиянам рассказали о рисках при переводе на карту больших сумм

Юрист Юсупова: Переводы на карту по 10 тысяч ФНС расценит как неучтенный доход

Само по себе движение денег на карте не облагается налогом, однако Федеральную налоговую службу (ФНС) интересует, являются ли эти поступления доходом от деятельности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль Арина Юсупова.

Эксперт объяснила, что если поступления на карту регулярные и похожи на оплату услуг, ФНС может расценить их как доход и доначислить налог со штрафами. В таком случае защититься от штрафов можно только прозрачностью: фиксировать назначение платежа или работать в официальном режиме самозанятого, посоветовала она.

Основные «тревожные сигналы» для ФНС — регулярность и массовость поступлений, одинаковые суммы, переводы от разных лиц, а также отсутствие явного назначения платежа. Арина Юсупова юрист

По словам юриста, в таких случаях налоговая может запросить пояснения и выписки по счету. Если гражданин не сможет доказать, что деньги не связаны с коммерческой деятельностью, налог доначислят вместе с пенями и штрафами, добавила Юсупова.

«Например, перевод 200 000 рублей от родителей на покупку квартиры вряд ли вызовет вопросы. А вот десятки переводов по 5–10 тысяч рублей ежемесячно от разных клиентов за “консультации” или “услуги без договора” налоговая может расценить как неучтенный доход. Здесь уже встанет вопрос: почему человек не зарегистрировался самозанятым или ИП и не платит налог в установленном порядке», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Чтобы избежать претензий, она посоветовала сохранять прозрачность: фиксировать назначение платежа, оформлять расписки, договоры или хотя бы хранить переписки, подтверждающие природу перевода. Для регулярной профессиональной деятельности нужно использовать официальный режим — например, налог на профессиональный доход, также рассказала юрист.

«По сути, риски у тех, кто систематически получает доход “в обход” налоговых режимов. Разовый перевод или помощь от родственников — это не проблема. Но если человек ведет деятельность и получает оплату на карту, налоговая все чаще трактует это как уклонение от налогообложения», — заключила эксперт.

