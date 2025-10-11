Россия
08:00, 11 октября 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о рисках при переводе на карту больших сумм

Юрист Юсупова: Переводы на карту по 10 тысяч ФНС расценит как неучтенный доход
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Само по себе движение денег на карте не облагается налогом, однако Федеральную налоговую службу (ФНС) интересует, являются ли эти поступления доходом от деятельности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль Арина Юсупова.

Эксперт объяснила, что если поступления на карту регулярные и похожи на оплату услуг, ФНС может расценить их как доход и доначислить налог со штрафами. В таком случае защититься от штрафов можно только прозрачностью: фиксировать назначение платежа или работать в официальном режиме самозанятого, посоветовала она.

Основные «тревожные сигналы» для ФНС — регулярность и массовость поступлений, одинаковые суммы, переводы от разных лиц, а также отсутствие явного назначения платежа.

Арина Юсуповаюрист

По словам юриста, в таких случаях налоговая может запросить пояснения и выписки по счету. Если гражданин не сможет доказать, что деньги не связаны с коммерческой деятельностью, налог доначислят вместе с пенями и штрафами, добавила Юсупова.

«Например, перевод 200 000 рублей от родителей на покупку квартиры вряд ли вызовет вопросы. А вот десятки переводов по 5–10 тысяч рублей ежемесячно от разных клиентов за “консультации” или “услуги без договора” налоговая может расценить как неучтенный доход. Здесь уже встанет вопрос: почему человек не зарегистрировался самозанятым или ИП и не платит налог в установленном порядке», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Чтобы избежать претензий, она посоветовала сохранять прозрачность: фиксировать назначение платежа, оформлять расписки, договоры или хотя бы хранить переписки, подтверждающие природу перевода. Для регулярной профессиональной деятельности нужно использовать официальный режим — например, налог на профессиональный доход, также рассказала юрист.

«По сути, риски у тех, кто систематически получает доход “в обход” налоговых режимов. Разовый перевод или помощь от родственников — это не проблема. Но если человек ведет деятельность и получает оплату на карту, налоговая все чаще трактует это как уклонение от налогообложения», — заключила эксперт.

Ранее юрист Яна Бондаренко рассказала, что отсутствие документов у продавца квартиры должно насторожить. При заключении сделки лучше обратиться к юристам, чтобы документально проверить чистоту договора.

