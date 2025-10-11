Россия
Сильный пожар вспыхнул в пятиэтажке в российском городе

В Сосновоборске начался сильный пожар в пятиэтажном доме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сильный пожар начался в пятиэтажном доме в городе Сосновоборск Краснодарского края. Пламя охватило всю кровлю здания, сообщает Telegram-канал Shot.

«Пожар начался около двух [часов] ночи по местному времени в доме на улице 9-й Пятилетки. Пламя быстро охватило всю кровлю здания», — говорится в сообщении. Уточняется, что общая площадь пожара составляет около 2 000 квадратных метров. Жильцы дома экстренно эвакуировались.

На месте происшествия работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном доме в Уфе. Тогда никто не пострадал.

