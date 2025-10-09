Россия
Сильный пожар в многоэтажке в российском городе-миллионнике попал на видео

Сильный пожар в многоэтажке в Уфе сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Новосибирске

В Уфе в жилом комплексе Novaland загорелся многоэтажный дом. Сильный пожар сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

ЧП произошло в микрорайоне Затон. На кадрах видно, как пламя охватило крышу здания. По предварительным данным, дом находится на проспекте Дружбы Народов.

Информации о площади пожара, причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

Ранее мощный пожар в Новосибирске сняли на видео. На кадрах видно пламя, охватившее здание, часть кровли которого уже обрушилась. В небо поднимается огромный столб черного дыма. На переднем плане видны железнодорожные цистерны.

    Все новости