Сильный пожар в многоэтажке в российском городе-миллионнике попал на видео

Сильный пожар в многоэтажке в Уфе сняли на видео

В Уфе в жилом комплексе Novaland загорелся многоэтажный дом. Сильный пожар сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

ЧП произошло в микрорайоне Затон. На кадрах видно, как пламя охватило крышу здания. По предварительным данным, дом находится на проспекте Дружбы Народов.

Информации о площади пожара, причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

