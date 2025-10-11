Сноуден назвал Telegram и WhatsApp инструментом в руках спецслужб и правительств Запада

Сноуден назвал Telegram и WhatsApp инструментом в руках спецслужб Запада

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью телеканалу НТВ назвал мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) инструментом в руках спецслужб и правительств Запада.

Он отметил, что на них и другие крупные сети оказывают давление с требованием ввести цензуру или передавать данные спецслужюам и разведкам.

Сноуден указал, что мессенджеры не заинтересованы в том, чтобы соблюдать законы всех стран мира, однако готовы выполнять требования о сотрудничестве со стороны Запада.

«Из-за этого сотрудничества страны, не относящиеся к западному блоку, оказываются в неравных условиях. Мессенджеры становятся, по сути, инструментом в руках спецслужб и правительств Запада», — подчеркнул экс-сотрудник агентства.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы через посредника обратились к нему с просьбой помочь молдавским властям и ввести в Telegram цензуру в преддверии выборов президента страны. Посредник пообещал создателю мессенджера, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о нем в суде.

