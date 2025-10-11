Бывший СССР
Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Зарплата военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько низкая, что они вынуждены искать подработку, чтобы содержать семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Денежного довольствия не хватает на содержание семьи. Особо остро вопрос стоит для тех армейцев, кто получает "голую" ставку — чуть больше 20 тысяч гривен», — говорится в материале.

Уточняется, что базовые оклады военных не индексировались уже несколько лет, особенно это сказывается на солдатах, которые проходят службу в тылу. При этом руководство на просьбы о повышении зарплат предлагает солдатам отправиться на передовую.

Ранее стало известно, что в попытке заманить людей в ВСУ их начали обманывать, пустив слух о том, что вскоре зарплаты военным повысят до стандартов НАТО.

