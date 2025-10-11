Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 10 октября 2025Бывший СССР

ВСУ начали обманывать украинцев в попытке заманить их в свои ряды

РИАН: ВСУ обманывают украинцев обещаниями повысить зарплату военным
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В попытке заманить людей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан начали обманывать, пустив слух о том, что вскоре зарплаты военным повысят до стандартов НАТО, на деле же у Киева такой возможности нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В августе украинская пропаганда активно распространяла слух, что украинским военным могут повысить денежное довольствие. Минимальные суммы, озвученные украинскими СМИ, достигали размера в более чем 50 тысяч гривен (порядка 1,2 тысячи долларов США)», — поделился собеседник агентства.

Однако уже сейчас Украина едва находит средства на выплаты военным — для этого в стране, вероятно, повысят налоги и сборы. Кроме того, как отмечал депутат «Слуги народа» Богдан Кицак, повышение зарплат даже на 10 тысяч гривен ежемесячно потребует дополнительных 100 миллиардов гривен в год.

«Следовательно, сообщения о повышении зарплат ВСУ до стандартов НАТО — не более чем очередная "замануха" для желающих подписать контракт и попытка повысить боевой дух ВСУ», — резюмировал представитель силовых структур.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис заявил, что моральный дух ВСУ находится на рекордно низком уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Известная баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

    Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

    Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости