ВСУ начали обманывать украинцев в попытке заманить их в свои ряды

РИАН: ВСУ обманывают украинцев обещаниями повысить зарплату военным

В попытке заманить людей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан начали обманывать, пустив слух о том, что вскоре зарплаты военным повысят до стандартов НАТО, на деле же у Киева такой возможности нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В августе украинская пропаганда активно распространяла слух, что украинским военным могут повысить денежное довольствие. Минимальные суммы, озвученные украинскими СМИ, достигали размера в более чем 50 тысяч гривен (порядка 1,2 тысячи долларов США)», — поделился собеседник агентства.

Однако уже сейчас Украина едва находит средства на выплаты военным — для этого в стране, вероятно, повысят налоги и сборы. Кроме того, как отмечал депутат «Слуги народа» Богдан Кицак, повышение зарплат даже на 10 тысяч гривен ежемесячно потребует дополнительных 100 миллиардов гривен в год.

«Следовательно, сообщения о повышении зарплат ВСУ до стандартов НАТО — не более чем очередная "замануха" для желающих подписать контракт и попытка повысить боевой дух ВСУ», — резюмировал представитель силовых структур.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис заявил, что моральный дух ВСУ находится на рекордно низком уровне.