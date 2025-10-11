Бывший СССР
Стала известна зарплата сидящего в тылу командира мотопехотной бригады ВСУ

РИА Новости: Сидящий в тылу комбриг ВСУ получает три тысячи долларов в месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Солодаев, будучи в тылу, получает зарплату в 130 тысяч гривен в месяц (более трех тысяч долларов). Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Кроме того, супруга комбрига, которая работает делопроизводителем в пункте постоянной дислокации, получает зарплату в 40 тысяч гривен (свыше 850 долларов). Как отметил собеседник агентства, такие выплаты намного больше зарплат украинских военных, поскольку бойцы ВСУ вынуждены подрабатывать таксистами, чтобы свести концы с концами.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что командир 225-го штурмового полка украинской армии Ширяев забирал зарплату подчиненных. «Забирал банковские карты, выбивал из нас пароли и забирал зарплату», — рассказал он.

