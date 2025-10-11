Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 11 октября 2025Бывший СССР

Украинка попыталась вывезти из страны миллион долларов в тайнике автомобиля

Украинку задержали при попытке вывезти в Румынию $1 млн под капотом авто
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Telegram-канал «ДПСУ | Держприкордонслужба»

Госпогранслужба Украины задержала жительницу страны, планировавшую вывезти в Румынию 970 тысяч долларов. Валюту она спрятала в автомобиле, сообщается в Telegram-канале украинской погранслужбы.

Девушка 1990 года рождения не имела соответствующей декларации на деньги. Пограничники, остановившие ее в пункте пропуска «Порубное», обнаружили под капотом Mercedes оборудованный тайник, где находились 38 пакетов с почти миллионом долларов (еще семь свертков лежали отдельно).

На украинку завели уголовное дело, все средства изъяли. Еще 29 тысяч долларов, по данным погранслужбы, составила стоимость самого авто.

Ранее иностранца с сумкой долларов остановили в международном аэропорту Новосибирска. Мужчина шел по «зеленому коридору» в аэропорту Толмачево с нагрудной сумкой, в которой оказались незадекларированные купюры (общая сумма составила 30 тысяч долларов). Иностранец пояснил, что не владел информацией о порядке перемещения валюты. Против него возбудили дело по статье о незаконном перемещении через границу ЕАЭС наличных денежных средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    На Украине раскрыли «впечатляющее» число ушедших в самоволку военных

    Победившая 20 раз подряд Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA

    Операторы дронов ВСУ поменяли тактику

    Украинка попыталась вывезти из страны миллион долларов в тайнике автомобиля

    В некоторых странах Европы закроют телеканалы MTV

    Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран оказался в рабстве у цыган

    В США сообщили об обсуждении Трампом и Зеленским поставок Tоmahawk

    Три человека утонули из-за столкновения катера с кораблем на Байкале

    Нарколог раскрыл любителям выпить бокал вина вечером настоящие последствия этой привычки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости