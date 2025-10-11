Украинка попыталась вывезти из страны миллион долларов в тайнике автомобиля

Украинку задержали при попытке вывезти в Румынию $1 млн под капотом авто

Госпогранслужба Украины задержала жительницу страны, планировавшую вывезти в Румынию 970 тысяч долларов. Валюту она спрятала в автомобиле, сообщается в Telegram-канале украинской погранслужбы.

Девушка 1990 года рождения не имела соответствующей декларации на деньги. Пограничники, остановившие ее в пункте пропуска «Порубное», обнаружили под капотом Mercedes оборудованный тайник, где находились 38 пакетов с почти миллионом долларов (еще семь свертков лежали отдельно).

На украинку завели уголовное дело, все средства изъяли. Еще 29 тысяч долларов, по данным погранслужбы, составила стоимость самого авто.

Ранее иностранца с сумкой долларов остановили в международном аэропорту Новосибирска. Мужчина шел по «зеленому коридору» в аэропорту Толмачево с нагрудной сумкой, в которой оказались незадекларированные купюры (общая сумма составила 30 тысяч долларов). Иностранец пояснил, что не владел информацией о порядке перемещения валюты. Против него возбудили дело по статье о незаконном перемещении через границу ЕАЭС наличных денежных средств.