10:02, 16 сентября 2025

В российском аэропорту остановили иностранца с сумкой долларов

В аэропорту Толмачево таможня нашла у иностранца сумку с 31 тыс. долларов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Новосибирские таможенники нашли у иностранца сумку с долларами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

37-летний мужчина шел по «зеленому коридору» в аэропорту Толмачево, однако при проверке выяснилось, что он не задекларировал наличность. В его нагрудной сумке лежали 30 тысяч долларов, 1 тысяча евро и 50 тысяч рублей. В таможне напомнили о действующем с 2022 года временном запрете на вывоз из страны иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов.

Нарушитель пояснил, что не знал правила перемещения валюты. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере»). 10 тысяч долларов иностранцу вернут, а остальную сумму по решению суда изымут.

    Все новости