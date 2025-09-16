В российском аэропорту остановили иностранца с сумкой долларов

В аэропорту Толмачево таможня нашла у иностранца сумку с 31 тыс. долларов

Новосибирские таможенники нашли у иностранца сумку с долларами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

37-летний мужчина шел по «зеленому коридору» в аэропорту Толмачево, однако при проверке выяснилось, что он не задекларировал наличность. В его нагрудной сумке лежали 30 тысяч долларов, 1 тысяча евро и 50 тысяч рублей. В таможне напомнили о действующем с 2022 года временном запрете на вывоз из страны иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов.

Нарушитель пояснил, что не знал правила перемещения валюты. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере»). 10 тысяч долларов иностранцу вернут, а остальную сумму по решению суда изымут.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области попытался провернуть схему с бриллиантами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но попался.