В Эстонии решили перекрыть идущую через Россию дорогу

Власти Эстонии перекрыли проходящую через Псковскую область России дорогу

Власти Эстонии перекрыли дорогу, проходящую через Саатсеский сапог — территорию в Псковской области России. Об этом сообщает Postimees.

Утверждается, что такое решение было связано с активностью на территории России. По данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии, это необходимо для обеспечения безопасности граждан страны

«Российские пограничники регулярно патрулируют в районе Саатсеского сапога, поскольку это их территория. Сегодня там было замечено более активное передвижение, чем обычно. Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты», — сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоска.

Ранее стало известно, что страны Прибалтики планируют эвакуацию сотен тысяч людей на случай конфликта с Россией. Сообщается, что Эстония, Латвия и Литва уже давно высказывают опасения другим государствам НАТО по поводу потенциальной «российской агрессии».