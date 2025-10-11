В Европе заявили о планах ввести войска в Брюссель

Глава МО Бельгии Франкен: в Брюссель могут ввести войска до конца года

В Брюссель до конца года могут ввести войска, чтобы обеспечить безопасность в столице Бельгии. Об этом заявил министр обороны королевства Тео Франкен в интервью газете Le Soir.

Он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, однако такая возможность существует. «Приоритет безопасности лежит на полиции, а не на армии. Однако, когда министр внутренних дел Кентен спрашивает меня, это становится задачей Министерства обороны, которое должно защищать страну. Возможно ли вывести солдат на улицы до конца года? Я не сказал "да", но и не сказал "нет"», — отметил министр.

Он подчеркнул, что ситуация в бельгийской столице стала «драматичной» как в плане безопасности, так и в политических и социальных вопросах. Чиновник также заявил, что обеспокоен положением Брюсселя.

