Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:16, 11 октября 2025Мир

В Европе заявили о планах ввести войска в Брюссель

Глава МО Бельгии Франкен: в Брюссель могут ввести войска до конца года
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Брюссель до конца года могут ввести войска, чтобы обеспечить безопасность в столице Бельгии. Об этом заявил министр обороны королевства Тео Франкен в интервью газете Le Soir.

Он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, однако такая возможность существует. «Приоритет безопасности лежит на полиции, а не на армии. Однако, когда министр внутренних дел Кентен спрашивает меня, это становится задачей Министерства обороны, которое должно защищать страну. Возможно ли вывести солдат на улицы до конца года? Я не сказал "да", но и не сказал "нет"», — отметил министр.

Он подчеркнул, что ситуация в бельгийской столице стала «драматичной» как в плане безопасности, так и в политических и социальных вопросах. Чиновник также заявил, что обеспокоен положением Брюсселя.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) усилил давление на Бельгию с целью конфискации заблокированных в западных странах российских активов и их дальнейшей передачи Украине. Отмечается, что ЕС пытается убедить королевство изменить позицию по вопросу использования хранящихся в местном депозитарии Euroclear российских активов на общую сумму примерно 190 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    Зеленский поговорил с Трампом и оценил его шансы завершить конфликт на Украине

    В России оценили последствия удара по британским офицерам в Чугуеве

    Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

    Пашинян включил песню Земфиры о любви и задумался

    Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с героем одной повести

    Из запечатанной египетской гробницы исчез рельеф

    В России призвали лишить Пугачеву пенсии

    В Европе заявили о планах ввести войска в Брюссель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости