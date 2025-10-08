Экономика
09:56, 8 октября 2025

Евросоюз усилил давление на одну страну ради конфискации российских активов

FT: ЕС убеждает Бельгию изменить позицию по вопросу использования активов России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) усилили давление на Бельгию с целью конфискации заблокированных в западных странах российских активов и их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

ЕС пытается убедить королевство изменить позицию по вопросу использования хранящихся в местном депозитарии Euroclear российских активов на общую сумму примерно 190 миллиардов евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявлял, что подавляющая часть этих средств (140 миллиардов) должна быть использована в качестве кредита Киеву на военные цели.

По задумке авторов концепции так называемого репарационного кредита, Украина сможет вернуть предоставленные ей под проценты денежные средства только после возмещения Россией причиненного Киеву ущерба. Однако власти Бельгии выступают против подобной инициативы, так как вся ответственность за радикальный шаг ляжет на королевство. Глава местного правительства Барт де Вевер ранее призывал ЕС разделить с его страной все потенциальные риски. В противном случае, предупреждал он, Бельгия откажется изымать хранящиеся в Euroclear заблокированные российские активы.

Кроме того, вызывает вопросы, каким образом будут совмещены сразу несколько кредитных программ, которые западные государства хотят одобрить для Украины. Помимо «репарационного кредита» существует еще заем в размере 45 миллиардов евро, который страны «Большой семерки» (G7) одобрили в прошлом году под залог доходов от замороженных активов России. Если ЕС решится на полноценную конфискацию заблокированных средств РФ, у них не останется возможности выплачивать Киеву доходы от них. На этом фоне переговоры о совмещении схем использования российских активов зашли в тупик, констатировал портал Euractiv.

