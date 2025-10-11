Мир
В Германии пригрозили Польше скандалом из-за «Северных потоков»

В АдГ назвали слова Туска о «Севпотоках» посягательством на суверенитет ФРГ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Тино Хрупалла

Тино Хрупалла. Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла пригрозил Польше скандалом из-за высказываний польского премьер-министра Дональда Туска о «Северных потоках». Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

Лидер АдГ отреагировал на слова Туска, заявившего, что проблема с газопроводом «Северный поток-2» была связана не с тем, что его взорвали, а с тем, что его вообще построили. Варшава также отказалась передавать ФРГ подозреваемого в диверсии гражданина Украины Владимира Журавлева.

«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии. Туск не хочет выдавать подозреваемого во взрыве. Когда я слышу это, я задаюсь вопросом, могла ли Польша быть причастна к теракту?» — сказал Хрупалла.

Ранее Туск заявил, что Польша не заинтересована в выдаче Германии украинца, задержанного по делу о подрыве «Северных потоков». «Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши», — сказал он.

