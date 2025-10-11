Интернет и СМИ
В Германии рассказали об «аде» в зоне СВО

NZZ: Боевые действия на Украине стали похожи на ад
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами в зоне специальной военной операции (СВО), где сейчас творится настоящий «ад». Об этом после поездки на Украину рассказал врач из Германии Бастиан Вейгель в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться. Это уже не боевые действия, это ад», — сообщил он.

По его словам, украинские военные, многие из которых беспрерывно воюют уже более двух лет, сейчас испытывают нехватку снабжения, так как поставки регулярно срываются атаками российских беспилотников.

Ранее в зоне СВО из-за плохих погодных условий появились «дороги смерти». После трех дней дождя в прифронтовых зонах Донбасса размяк грунт, что делает движение через поля невозможным, а обычные дороги находятся в плохом состоянии.

