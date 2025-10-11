В Госдуме допустили «ответный огонь по американским городам» на удары Tomahawk

В случае если Украина использует американские баллистические ракеты Tomahawk для ударов, Москва может ответить и ударить по городам США, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. Его слова приводит «Газета.ру».

«Запускать их [ракеты] по России смогут лишь американские экипажи, а это уже непосредственное участие США в боевых действиях. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая и возможный ответный огонь по американским городам. Поверьте, возможности для этого у нас есть», — сказал парламентарий.

По его словам, Россия знает, как сбивать ракеты Tomahawk, еще со времен СССР. Для систем противовоздушной обороны, по его словам, это несложная цель, которая уже хорошо изучена.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответом России на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет усиление сил отечественной противовоздушной обороны.