Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 11 октября 2025Россия

В Госдуме допустили «ответный огонь по американским городам» на удары Tomahawk

Депутат Журавлев допустил удар по городам США в ответ на использование Tomahawk
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Tim Kelly / Reuters

В случае если Украина использует американские баллистические ракеты Tomahawk для ударов, Москва может ответить и ударить по городам США, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. Его слова приводит «Газета.ру».

«Запускать их [ракеты] по России смогут лишь американские экипажи, а это уже непосредственное участие США в боевых действиях. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая и возможный ответный огонь по американским городам. Поверьте, возможности для этого у нас есть»,  — сказал парламентарий.

По его словам, Россия знает, как сбивать ракеты Tomahawk, еще со времен СССР. Для систем противовоздушной обороны, по его словам, это несложная цель, которая уже хорошо изучена.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответом России на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет усиление сил отечественной противовоздушной обороны.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ охарактеризовал ситуацию на фронте

    Женщина вернула Греции украденный античный фрагмент

    Смертельная инъекция привела к возбуждению дела против россиянина

    Появились фото разрушенного машинного зала ДнепроГЭС

    Забившего семь мячей в матче футболиста арестовали

    В российском регионе два человека пострадали от дрона ВСУ

    Адвокат описал финансовые убытки Джигана после развода с Самойловой

    Пропавшая в тайге семья россиян изменила планы в последний момент

    Найденный мертвым известный украинский криптобизнесмен сотрудничал с ГУР

    Гипертоников предостерегли от трех повышающих риск инфаркта ошибок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости