В Госдуме прокомментировали сравнение нового оружия России с «Орешником»

Картаполов не ответил, сравнится ли новое оружие России с «Орешником»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не стал давать прямого ответа на вопрос о том, сравнится ли новое оружие России с «Орешником» по мощности. Его слова приводит ТАСС.

«Поживем. Увидим», — коротко ответил на соответствующий вопрос парламентарий, не приведя никаких подробностей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вскоре у России может появиться новое оружие, которое ранее уже анонсировали. Политик не уточнил, о чем именно идет речь, но отметил, что испытания этого оружия уже ведутся и проходят успешно.