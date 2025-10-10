Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия, речь может идти о «Буревестнике»

В скором времени у России могут появиться новые виды оружия. Об этом президент страны Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно Владимир Путин президент России

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» предположили, что глава государства мог иметь в виду крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», разработка которой была завершена совсем недавно. В этом году аналитики уже фиксировали признаки подготовки к ее новым испытаниям — на Новой Земле были закрыты несколько районов, также возросла активность транспортных самолетов. При этом официальной информации о презентации оружия пока не было.

Между тем Путин добавил, что в сферах межконтинентальных разработок российские вооружения на море и в воздухе по-прежнему придерживаются «очень высокого уровня». «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», — резюмировал политик.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Путин раскрыл детали модернизации российского оружия

С учетом опыта специальной военной операции (СВО) характеристики современных видов вооружения и военной техники значительно улучшились, сказал Путин.

Глава государства заметил, что за последние несколько лет Москва кратно увеличила производство особо востребованных образцов оружия и техники. «Их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения», — подчеркнул президент.

По его словам, в последнее время в России также начали работу по созданию новых систем гиперзвукового оружия. Президент уточнил, что сейчас в арсенале страны есть гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Авангард».

Путин добавил, что в ближайшем будущем российские инженеры могут создать и другие подобные системы. «Мы ничего не забыли из того, что планировали. <…> Результаты будут», — заверил политик.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России рассказали об усилении системы ПВО

Обновленная система зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» значительно расширит возможности российской системы противовоздушной обороны (ПВО) и усилит ее. Своим мнением на этот счет поделился военный эксперт Алексей Живов.

«Панцирь-СМД» является усовершенствованной с учетом опыта СВО системой ПВО ближнего боя. Пушечный комплекс орудия заменили на комплекс маленьких ракет-перехватчиков, что дало возможность бойцам отстреливаться от противника практически без перезарядки.

Разработчики «Панциря» переработали комплекс, увеличили количество боезапаса, удешевили ракеты, сделали несколько типов ракет-перехватчиков (…) Были проблемы с недостаточным количеством выстрелов и дорогими боеприпасами. Обе эти проблемы устранили. «Панцирь-СМД» стал еще и универсальным Алексей Живов военный эксперт

Живов добавил, что новый ЗРК можно разместить где угодно — на крыше здания, гусеничной платформе или даже на корабле. По его словам, осталось лишь увеличить объем производства данных систем.