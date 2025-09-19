Военный эксперт раскрыл значение нового «Панциря-СМД» для ВС России

Военный эксперт Живов: «Панцирь-СМД» расширит возможности российской ПВО

Обновленная система зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД», поставленная Вооруженным силам России (ВС РФ), расширяет возможности российской системы противовоздушной обороны (ПВО), но вопрос в том, насколько комплексно и грамотно она будет применяться, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«"Панцирь-СМД" — это усовершенствованный с учетом опыта СВО ПВО ближнего радиуса действия, где пушечный комплекс заменен на комплекс маленьких ракет. (…) Необходимо было увеличить боезапас "Панциря". Опыт СВО показал, что зачастую боезапаса стандартного "Панциря" не хватает, чтобы отстреляться и защитить объект без перезарядки. Поэтому требовалось организовывать целую карусель "Панцирей", которые по очереди защищали объект. Банально могло не хватить выстрелов для защиты, потому что сейчас все ракетные и беспилотные атаки производятся комплексно, чтобы разоружать систему ПВО», — сказал Живов.

В результате конструкторы заменили пушечную систему на малые ракеты-перехватчики. Кроме того, ракеты-перехватчики были сильно удешевлены. Он пояснил, что предыдущая ракета-перехватчик для комплекса «Панцирь» была очень дорога в производстве, и нецелесообразно сбивать дорогой ракетой дешевые беспилотники.

Разработчики «Панциря» переработали комплекс, увеличили количество боезапаса, удешевили ракеты, сделали несколько типов ракет-перехватчиков (…) Были проблемы с недостаточным количеством выстрелов и дорогими боеприпасами. Обе эти проблемы устранили. «Панцирь-СМД» стал еще и универсальным. (…) Его можно сейчас поставить на что угодно. Можно на крышу, можно на гусеничную платформу, можно на корабль поставить. Вот эти все вещи были доработаны. Вопрос только в том, в каких объемах производители высокоточных систем способны поставлять эти комплексы. Их нужны сотни, а то и тысячи Алексей Живов военный эксперт

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили о том, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС РФ партию новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» и партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».