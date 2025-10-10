Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:01, 10 октября 2025Наука и техника

Заявление Путина о новом оружии связали с «Буревестником»

В России допустили презентацию глобальной ракеты «Буревестник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Новейшую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая отличается глобальной дальностью, могут презентовать в ближайшее время. Такое предположение сделал Telegram-канал «Военная хроника» после заявления президента России Владимира Путина.

Он сказал, что в ближайшее время в стране будет представлено неназванное оружие нового вида. Канал допустил, что президент имел в виду завершение работ над «Буревестником». «В 2025 году отмечались признаки подготовки к ее новым испытаниям — закрытие районов на Новой Земле, активность транспортных бортов, косвенные подтверждения из отраслевых источников, но ни одного официального», — говорится в сообщении.

Также в публикации связали слова Путина с возможным возрождением наземного варианта морского ракетного комплекса «Калибр», известного под условным названием «Рельеф». По словам автора, подобный шаг был бы логичным ответом на расширение ракетных программ США.

Материалы по теме:
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): что это, почему США из него вышли
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД):что это, почему США из него вышли
30 января 2019
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024

Канал напомнил, что возможность создания «Рельефа» озвучивали в 2019 году. Считается, что развертывание производства комплекса займет незначительное время, поскольку к мобильному шасси следует адаптировать готовые пусковые установки. Дальность наземного «Калибра» оценивают в 2,6 тысячи километров.

В августе издание The Barents Observer сообщало, что «Буревестник» могут испытать в ближайшее время. Издание обратило внимание на закрытие воздушного пространства в районе Новой Земли. Расположенный там космодром с конца 1950-х использовали для испытаний ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

    Под Москвой нашли школьника без признаков жизни и его подругу с оторванной рукой

    85-летняя туристка отправилась в путешествие в Индию, потеряла сознание и не выжила

    Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином

    Российскому политику снова ужесточили меру пресечения за пост в «Одноклассниках»

    Уехавшего домой из-за семейной трагедии многодетного бойца СВО потребовали вернуть в часть

    Заявление Путина о новом оружии связали с «Буревестником»

    Внешность бывшей жены Хью Джекмана на новых фото описали фразой «как бездомная»

    Курс доллара в России упал

    Пережившая покушение мэр города в Германии рассказала про пытки в подвале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости