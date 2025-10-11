В Нотр-Даме нашли записку с предупреждением о резне и одной просьбой

В соборе Парижской Богоматери нашли записку с предупреждением, что в здании может произойти резня, и просьбой не открывать знаменитую достопримечательность. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на полицию и текст послания.

«Не открывайте собор 11 и 12 октября. Там будут иностранные гости, которые в последние дни с помощью других посетителей уже спрятали в соборе ножи», — говорится в записке.

Там также сообщается, что «иностранные гости» устроят резню. В связи с этим автор записки просит не открывать Нотр-Дам.

Полиция после обнаружения записки провела в сборе обыск и постановила, что угроз безопасности для посетителей не существует. Управляющие собора пока не решили, станут ли обращаться к правоохранителям с жалобой для разбирательства.

Ранее сообщалось, что французские некоммерческие организации выразили недовольство реконструкцией Нотр-Дама из-за использования 460 тонн канцерогенного свинца для покрытия крыши и шпилей собора. Объект включен в список мировых исторических памятников и является одним из символов Парижа.