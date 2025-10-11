В Раде предложили разместить американское ядерное оружие на Украине

Депутат Рады Соболев предложил разместить на Украине ядерное оружие США

На Украине в качестве гарантий безопасности можно разместить ядерное оружие США, считает депутат Верховной Рады Сергей Соболев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Новости. Live».

«Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории», — сказал депутат.

Он напомнил, что США имеют ядерные боеголовки в пяти странах-членах НАТО: в Италии, Турции, Германии, Бельгии и Нидерландах. По мнению Соболева, после завершения активной фазы конфликта на Украине властям нужны подлинные гарантии безопасности, а не формальные соглашения.

Ранее эксперт в области внешней политики и ракетостроения Владимир Горбулин заявлял, что Украина может заняться созданием собственного ядерного оружия совместно со странами Западной Европы. По его мнению, Киеву необходимо объединиться с западноевропейскими странами, которые «ощущают угрозу со стороны Российской Федерации».