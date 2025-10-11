Россия
В России оценили последствия удара по британским офицерам в Чугуеве

Депутат Чепа: Удар по британским офицерам не изменит ситуацию для России
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Удары российских военных по британским офицерам в Чугуеве Харьковской области никак не изменит ситуацию в политическом поле. Об этом в разговоре с Лентой.ру рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали в Чугуеве Харьковской области один из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой.

Депутат отметил, что чем больше Вооруженные силы России будут уничтожать таких командных пунктов, тем быстрее закончится украинский конфликт.

«Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», — сказал Чепа.

Ранее стало известно о десятках тяжелораненых иностранных военных после взрыва в Чугуеве. По информации пророссийского подполья, ранения получили 58 бойцов.

