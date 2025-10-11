Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 11 октября 2025Бывший СССР

ВС России ударили по британским офицерам в Харьковской области

Липовой: ВС России ликвидировали в Чугуеве центр принятия решений ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные ликвидировали в Чугуеве Харьковской области один из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой, передает aif.ru.

По его словам, центр располагался на Чугуевском нефтеперерабатывающем заводе. Липовой сообщил, что им руководили британские офицеры.

«Нахождение на предприятии британских офицеров, наемников, инструкторов, кураторов говорит о том, что там дополнительно были развернуты какие-то пункты управления, либо курсы, либо еще какие-то дополнительные органы, при помощи которых эти британские офицеры руководили боевыми действиями», — объяснил Липовой.

Он добавил, что данные факты вычислила российская разведка. После этого Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по предприятию.

Ранее стало известно о десятках тяжелораненых иностранных военных после взрыва в Чугуеве. По информации пророссийского подполья, ранения получили 58 бойцов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    Зеленский поговорил с Трампом и оценил его шансы завершить конфликт на Украине

    В России оценили последствия удара по британским офицерам в Чугуеве

    Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

    Пашинян включил песню Земфиры о любви и задумался

    Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с героем одной повести

    Из запечатанной египетской гробницы исчез рельеф

    В России призвали лишить Пугачеву пенсии

    В Европе заявили о планах ввести войска в Брюссель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости