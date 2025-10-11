ВС России ударили по британским офицерам в Харьковской области

Липовой: ВС России ликвидировали в Чугуеве центр принятия решений ВСУ

Российские военные ликвидировали в Чугуеве Харьковской области один из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой, передает aif.ru.

По его словам, центр располагался на Чугуевском нефтеперерабатывающем заводе. Липовой сообщил, что им руководили британские офицеры.

«Нахождение на предприятии британских офицеров, наемников, инструкторов, кураторов говорит о том, что там дополнительно были развернуты какие-то пункты управления, либо курсы, либо еще какие-то дополнительные органы, при помощи которых эти британские офицеры руководили боевыми действиями», — объяснил Липовой.

Он добавил, что данные факты вычислила российская разведка. После этого Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по предприятию.

Ранее стало известно о десятках тяжелораненых иностранных военных после взрыва в Чугуеве. По информации пророссийского подполья, ранения получили 58 бойцов.