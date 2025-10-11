Культура
16:25, 11 октября 2025

В России призвали лишить Пугачеву пенсии

Общественник Зайцев призвал лишить Аллу Пугачеву пенсии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певицу Аллу Пугачеву, которая уехала из России, нужно лишить пенсии. С таким призывом выступил председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев в беседе с «Абзацем».

«Я твердо убежден, что люди, которые выбрали путь ненависти к России и выступают с антироссийских позиций, не должны получать никаких финансовых или иных благ от страны, которую они сами отвергают. С какой стати государство, которое они, по сути, поливают грязью, должно их финансово обеспечивать?» — сказал общественник.

По его мнению, процесс лишения Пугачевой выплат от государства — вопрос принципа, национальной гордости и справедливости.

Ранее стало известно, что Пугачева получает пособие по старости в размере более 60 тысяч рублей. В сумму входит компенсационная выплата, которая полагается 76-летней исполнительнице за звание народной артистки СССР.

