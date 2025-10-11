Экономика
13:16, 11 октября 2025Экономика

В российском городе переименовали названную в честь известного поэта улицу

В Усть-Лабинске переименовали улицу, названную в честь поэта Демьяна Бедного
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: корреспондент "Лента.ру"

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края переименовали одну из центральных улиц. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет об улице Демьяна Бедного — теперь она названа в честь преподобного Сергия Радонежского. О переименовании топонима сообщил глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко на церемонии открытия фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость».

Демьян Бедный (настоящее имя Ефим Придворов) — один из самых известных «пролетарских» поэтов первых лет советской власти. Его стихи отличаются политическим подтекстом и антирелигиозной направленностью.

Сергий Радонежский — духовный деятель средневековой Руси, основатель Троице-Сергиевой лавры. Почитается Русской православной церковью как святой.

В мае министр юстиции России Константин Чуйченко выступил против переименования улиц в стране, поскольку старые названия являются признаком стабильности. Он также призвал писать историю так, чтобы не возникало необходимости приспосабливать события и окраску этих событий под современность.

