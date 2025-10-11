В российском регионе запретили есть сурков

В Бурятии из-за вспышки бубонной чумы в соседней стране запретили есть сурков

В Бурятии местным жителям запретили есть сурков из-за вспышки бубонной чумы в соседней Монголии. Об этом предупредил Бурприроднадзор.

Регулятор пояснил, что из-за естественной миграции животных вероятно распространение заболевания на территорию российского региона.

Населению посоветовали не есть мясу и внутренности сурков, не прикасаться к телам грызунов и не разбивать лагеря вблизи нор. Охотникам раздали памятки об опасности заражения, оповестили охотничьи хозяйства, ведется мониторинг промысловых ресурсов.

В Монголии в сентябре было выявлено 13 случаев заражения бубонной чумой, один из них с летальным исходом.

В июле Роспотребнадзор взял на контроль информацию о подозрении на заболевание человека чумой в Монголии.

