11:32, 11 октября 2025Россия

В Россию впервые доставили реликвии Будды Шакьямуни

В Калмыкию впервые доставили из Индии реликвии Будды Шакьямуни
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Статуя Будды Шакьямуни

Статуя Будды Шакьямуни. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Калмыкию впервые доставили из Индии реликвии Будды Шакьямуни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни — так называемые реликвии Капилавасту, одни из самых почитаемых святынь», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили региональные власти, в город с почетным визитом также прибыла делегация из Индии. Ее возглавил заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш Кешав Прасад Маурья. Кроме него, в делегацию вошли глава ордена Сакья его святейшество 43-й Сакья Тризин Ринпоче, буддийские ученые и духовные лица.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в аэропорту Элисты делегацию встречает глава республики Калмыкия Бату Хасиков. Реликвии будут доставлены в храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Ранее в Калмыкии прошел буддийский форум «Буддийский мир в новом тысячелетии». В нем приняли участие более четырехсот делегатов из тридцати пяти стран.

