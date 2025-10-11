В Якутии под лед провалился снегоход с четырьмя мужчинами

На реке Оленек в Якутии под лед провалился снегоход «Буран» с четырьмя людьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Главное управление МЧС по республике.

Отмечается, что снегоход провалился в 80 метрах от берега. Двое мужчин смогли выбраться собственными силами. Еще двоих спасти не удалось, их тела были найдены в ходе поисковых работ.

Как сообщает ведомство, к поискам были привлечены 10 человек, включая инспекторов центра Государственной инспекции по маломерным судам.

