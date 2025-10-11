Мир
13:42, 11 октября 2025Мир

Вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждался за стаканом пива

Столтенберг обсуждал с Порошенко вопрос о членстве Украины в НАТО, выпивая пиво
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал членство Украины в НАТО с экс-президентом страны Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выпивая пиво. Об этом Столтенберг рассказал в своих мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны», передает «РБК».

«Между поеданием колбасы и глотком пива он [Порошенко[ меня спросил: "Когда мы станем членом НАТО?"» — написал Столтенберг.

На вопрос Порошенко бывший генсек НАТО ответил, что продолжит работать над приближением Украины к членству в альянсе. По словам Столтенберга, он сочувствовал настойчивому желанию украинцев попасть в Европейский союз (ЕС) и НАТО, но хотел оставаться честным и не давать ложных надежд.

Экс-генсек НАТО вместе с тем вспомнил, как бывший президент США Джо Байден назвал украинского лидера Владимира Зеленского «занозой в заднице». Это произошло во время обсуждения итоговой декларации встречи представителей Киева и Вашингтона.

