Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал членство Украины в НАТО с экс-президентом страны Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выпивая пиво. Об этом Столтенберг рассказал в своих мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны», передает «РБК».
«Между поеданием колбасы и глотком пива он [Порошенко[ меня спросил: "Когда мы станем членом НАТО?"» — написал Столтенберг.
На вопрос Порошенко бывший генсек НАТО ответил, что продолжит работать над приближением Украины к членству в альянсе. По словам Столтенберга, он сочувствовал настойчивому желанию украинцев попасть в Европейский союз (ЕС) и НАТО, но хотел оставаться честным и не давать ложных надежд.
Экс-генсек НАТО вместе с тем вспомнил, как бывший президент США Джо Байден назвал украинского лидера Владимира Зеленского «занозой в заднице». Это произошло во время обсуждения итоговой декларации встречи представителей Киева и Вашингтона.