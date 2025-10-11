Украинцы потребовали у родственников выкуп за жизнь попавшего в плен бойца ВС РФ

Украинцы вымогали деньги у семьи попавшего в плен российского бойца, угрожая «прислать голову», рассказала дочь российского военного Татьяна. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, когда отец попал в плен, с ней связался украинский журналист и общественный деятель Владимир Золкин. По видео он показал дочери раненого отца.

Она уточнила, что в тот же день ей позвонили с украинского номера. У нее попросили выслать около 30 тысяч рублей в долларах. «Если не вышлете [деньги], мы пришлем вам голову"», — сказали Татьяне.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовали у родственников взятого в плен солдата Вооруженных сил (ВС) РФ Игоря Щеголеватого выкуп в один миллион рублей.