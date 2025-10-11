Выступающие за отставку Макрона и выход из ЕС вышли на улицы Парижа

В центре Парижа прошла демонстрация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС.
По информации корреспондента агентства, демонстранты прошли маршем по бульвару Монпарнас в сторону Лувра. Они скандировали «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!», «За выход из ЕС».
«В стране полный беспорядок. Премьер-министры сменяются один за другим», — сказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, по призыву которого проводилась манифестация.
В сентябре протестующие из-за мер жесткой экономической политики заблокировали Лионский вокзал в Париже. В демонстрации участвовали около 400 человек. С красными файерами, флагами и плакатами они поднялись на второй этаж вокзала, где скандировали лозунги и пели песни. Акция продолжалась около 15 минут, после чего протестующие покинули здание.