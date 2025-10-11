Россия
За ночь над регионами России сбили почти полсотни беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 42 БПЛА ВСУ за ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 11 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать регионы России. Всего было уничтожено почти полсотни летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 октября до 07:00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказали в оборонном ведомстве. Там уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

Больше всего беспилотников — 19 — было сбито над территорией Волгоградской области. Еще 15 беспилотников уничтожили в небе Ростовской области. 3 БПЛА ликвидировали в Ульяновской области, по 2 — в Воронежской области и Республике Башкортостан. Еще один аппарат сбили над территорией Саратовской области.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА рухнули на дома, школу и детсад в Волгограде. Пострадал один человек.

